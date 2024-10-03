Эксперты рассказали, что делать с виноградом осенью, чтобы получить максимальный урожай.

Виноград, выращиваемый для получения десертных ягод или вина, под навесом или на открытом воздухе , нуждаются в регулярной обрезке осенью и формировании, чтобы держать их под контролем и давать хорошие урожаи.

Виноград можно сажать в любое время с октября по март, пока они находятся в состоянии покоя.

Посадка винограда осенью позволяет лозе хорошо укорениться к весне, но несет риск повреждения заморозками.

Имейте в виду, что виноградные лозы поздно начинают расти и могут выглядеть тусклыми и безжизненными до мая, когда они начнут давать побеги.

При посадке винограда на открытом воздухе осенью выберите самое солнечное, теплое и защищенное место для виноградной лозы, желательно стену, выходящую на юг или запад.

Избегайте заморозков, так как поздние заморозки могут повредить нежные молодые побеги винограда.

Когда проводить обрезку и формировку винограда осенью?

Октябрь - конец ноября/декабрь — основное время обрезки. Более поздняя обрезка может привести к выделению сока из срезов , что может ослабить растение.

Сок начинает течь раньше в тепличных виноградных лозах, поэтому особенно важно завершить их обрезку в начале зимы.

На участках, подверженных ранним заморозкам, вы можете рассмотреть возможность отложить обрезку до ранней весны.

Источник: hub.suttons.

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