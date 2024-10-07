У багатьох українських садах восени розпочинається особливий ритуал — побілка дерев.
Це не просто традиція, а й важливий етап у підготовці ваших дерев до зими та гарного урожаю навесні.
Прихильники осінньої побілки впевнені у її користі, зазначаючи, що вона допомагає:
- Захищати від морозів. Побілка утворює на стовбурі захисний шар, який оберігає від холодних зимових температур та утворення криги.
- Боротися зі шкідливими комахами. Взимку багато шкідників залишаються в корі дерев, і побілка відлякує їх.
- Захистити від гризунів. Зайці та інші гризуни часто обирають стовбури дерев для зимового "харчування", але пофарбовані стовбури їм не до вподоби.
- Запобігти передчасному "пробудженню". Побілка допомагає деревам пізніше прокинутися навесні, що дозволяє уникнути ризику пошкодження при поверненні морозів.
- Захистити від перепадів температур. Осінні дні часто супроводжуються коливаннями температури, що може призвести до тріщин у корі.
Хоча багато садівників сумніваються у доцільності цієї процедури, варто враховувати її переваги, якщо ви вирішили побілити свої дерева.
Найкращий час для побілки — перед настанням перших морозів, зазвичай з середини жовтня, коли температура починає опускатися нижче +10°C. Не рекомендується проводити побілку при температурі +3°C і нижче.
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