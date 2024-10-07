Якісна побілка може суттєво вплинути на здоров’я рослин, тому важливо знати, навіщо вона потрібна та як правильно її здійснити.

У багатьох українських садах восени розпочинається особливий ритуал — побілка дерев.

Це не просто традиція, а й важливий етап у підготовці ваших дерев до зими та гарного урожаю навесні.

Прихильники осінньої побілки впевнені у її користі, зазначаючи, що вона допомагає:

Захищати від морозів. Побілка утворює на стовбурі захисний шар, який оберігає від холодних зимових температур та утворення криги.

Побілка утворює на стовбурі захисний шар, який оберігає від холодних зимових температур та утворення криги. Боротися зі шкідливими комахами. Взимку багато шкідників залишаються в корі дерев, і побілка відлякує їх.

Захистити від гризунів . Зайці та інші гризуни часто обирають стовбури дерев для зимового "харчування", але пофарбовані стовбури їм не до вподоби.

. Зайці та інші гризуни часто обирають стовбури дерев для зимового "харчування", але пофарбовані стовбури їм не до вподоби. Запобігти передчасному "пробудженню" . Побілка допомагає деревам пізніше прокинутися навесні, що дозволяє уникнути ризику пошкодження при поверненні морозів.

. Побілка допомагає деревам пізніше прокинутися навесні, що дозволяє уникнути ризику пошкодження при поверненні морозів. Захистити від перепадів температур. Осінні дні часто супроводжуються коливаннями температури, що може призвести до тріщин у корі.

Хоча багато садівників сумніваються у доцільності цієї процедури, варто враховувати її переваги, якщо ви вирішили побілити свої дерева.

Найкращий час для побілки — перед настанням перших морозів, зазвичай з середини жовтня, коли температура починає опускатися нижче +10°C. Не рекомендується проводити побілку при температурі +3°C і нижче.

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