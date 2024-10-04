Важливі рекомендації для осінньої пори, які допоможуть вам не тільки зберегти, а й підвищити врожайність вашої ділянки.

Жовтень — важливий місяць для садівників та городників, адже саме в цей час потрібно підготувати рослини до зими, зібрати врожай та виконати ряд інших ключових робіт.

Восени сад потребує особливої уваги. По-перше, важливо завершити збір врожаю: зимові яблука, груші, пізні сорти винограду і айва — все це потрібно зібрати до середини жовтня. Збирайте плоди в сухий день, щоб уникнути гниття.

Не менш важливо підстригти газон. Зробіть це на висоту 1-3 см вище звичайної, щоб запобігти загниванню трави. Останнє підстригання рекомендується провести до 20 жовтня.

Обрізка рослин — ще одна важлива процедура. Малину та актинидію обрізаємо на початку місяця, а троянди — лише видаляємо хворі гілочки. Не забувайте про обробку рослин від шкідників: у другій половині жовтня варто обробити груші та яблуні сечовиною.

Для захисту стовбурів плодових дерев від зимових опіків необхідно побілити їх. Використовуйте водоемульсійну фарбу або вапно. Ще один корисний крок — перекопування ґрунту, яке зменшить кількість шкідників. Не забувайте підгодовувати рослини добривами, щоб вони могли успішно пережити зиму.

На городі також є багато справ. У жовтні завершується збір овочів: буряків, моркви, картоплі та гарбузів. Після збору необхідно прибрати бадилля, щоб запобігти захворюванням. Посів озимої цибулі та часнику — це ще один важливий етап, який варто не пропустити.

Нарешті, варто обробити теплиці та парники. Дезінфекція цих приміщень вбереже ваші рослини від хвороб протягом зими.

Готуйтеся до зимового сезону завчасно, і ваш сад та город віддячять вам щедрим урожаєм наступного року!

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