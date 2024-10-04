Важны рекомендации для осеннего времени, которые помогут вам не только сохранить, но и повысить урожайность вашего участка.

Октябрь – важный месяц для садоводов и огородников, ведь именно в это время нужно подготовить растения к зиме, собрать урожай и выполнить ряд других ключевых работ.

Осенью сад нуждается в особом внимании. Во-первых, важно завершить сбор урожая: зимние яблоки, груши, поздние сорта винограда и айва – все это нужно собрать до середины октября. Собирайте плоды в сухой день, чтобы избежать гниения.

Не менее важно подстричь газон. Сделайте это на высоту 1-3 см выше обычной, чтобы предотвратить загнивание травы. Последнее подстригание рекомендуется провести до 20 октября.

Обрезка растений – еще одна важная процедура. Малину и актинидию обрезаем в начале месяца, а розы только удаляем больные веточки. Не забывайте об обработке растений от вредителей: во второй половине октября следует обработать груши и яблони мочевиной.

Для защиты стволов плодовых деревьев от зимних ожогов нужно побелить их. Используйте водоэмульсионную краску или известь. Еще один полезный шаг — перекопка почвы, которая уменьшит количество вредителей. Не забывайте подкармливать растения удобрениями, чтобы они могли успешно пережить зиму.

На огороде тоже много дел. В октябре завершается сбор овощей: свеклы, моркови, картофеля и тыквы. После сбора необходимо убрать ботву, чтобы предотвратить заболевания. Посев озимого лука и чеснока – это еще один важный этап, который следует не пропустить.

Наконец, следует обработать теплицы и парники. Дезинфекция этих помещений убережет ваши растения от болезней в течение зимы.

Готовьтесь к зимнему сезону раньше времени, и ваш сад и огород отблагодарят вас щедрым урожаем в следующем году!

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