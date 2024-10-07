Качественная побелка может оказать существенное влияние на здоровье растений, поэтому важно знать, зачем она нужна и как правильно ее осуществить.

Во многих украинских садах осенью начинается особый ритуал – побелка деревьев.

Это не просто традиция, но и важный этап в подготовке ваших деревьев к зиме и хорошему урожаю весной.

Поклонники осенней побелки уверены в ее пользе, отмечая, что она помогает:

Защищать от морозов. Побелка образует на стволе защитный слой, который предохраняет от холодных зимних температур и образования льда.

Побелка образует на стволе защитный слой, который предохраняет от холодных зимних температур и образования льда. Бороться с вредными насекомыми . Зимой многие вредители остаются в коре деревьев, и побелка отпугивает их.

Защитить от грызунов . Зайцы и другие грызуны часто выбирают стволы деревьев для зимнего "питания", но окрашенные стволы им не нравятся.

. Зайцы и другие грызуны часто выбирают стволы деревьев для зимнего "питания", но окрашенные стволы им не нравятся. Предотвратить преждевременное "пробуждение" . Побелка помогает деревьям позже проснуться весной, что позволяет избежать риска повреждения при возвращении морозов.

. Побелка помогает деревьям позже проснуться весной, что позволяет избежать риска повреждения при возвращении морозов. Защитить от перепадов температур . Осенние дни часто сопровождаются колебаниями температуры, что может привести к трещинам в коре.

Хотя многие садоводы сомневаются в целесообразности этой процедуры, следует учитывать ее преимущества, если вы решили побелить свои деревья.

Лучшее время для побелки — перед наступлением первых морозов обычно с середины октября, когда температура начинает опускаться ниже +10°C. Не рекомендуется производить побелку при температуре +3°C и ниже.

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