Клієнти "Ощадбанку" можуть ефективно захистити свої кошти на картці від шахрайських дій - для цього потрібно скористатися спеціальною програмою.
Цю інформацію оприлюднено на офіційній сторінці банку у Facebook.
В "Ощадбанку" наголосили, що клієнти також повинні дбати про захист своїх коштів на картках, дотримуючись кількох основних правил безпеки: Не діліться своїми паролями з іншими та будьте обережні з незнайомими листами та SMS-повідомленнями, які містять посилання.
Щоб впоратися з іншими ризиками, клієнти "Ощадбанку" можуть скористатися програмою страхування карток, що пропонується через страхову компанію "Кардіф".
Програма покриває такі ризики:
- Шахрайство в торговельно-сервісній мережі.
- Інтернет-шахрайства.
- Зловживання через банкомати.
- Обман з використанням психологічного тиску.
- Виманювання даних.
- Використання дублікатів фінансових номерів.
Клієнти можуть бути спокійні і в разі викрадення готівки, знятої з картки в банкоматі або касі "Ощадбанку". Також передбачено відшкодування витрат на перевипуск платіжної картки відповідно до тарифів банку.
"Оформіть страхування в найближчому відділенні та будьте впевнені у безпеці своїх коштів 24/7, де б ви не були", — додали у "Ощадбанку".
Нагадаємо також, що "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх своїх карток, включаючи ті, у яких термін закінчується. Тепер вони будуть дійсними щонайменше до 31 грудня 2024 року. У банку пояснили, що це рішення ухвалено у зв'язку з діючим військовим становищем в Україні.
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