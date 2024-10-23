У "Ощадбанку" зазначили, що клієнти також мають дбати про захист своїх коштів на картках.

Клієнти "Ощадбанку" можуть ефективно захистити свої кошти на картці від шахрайських дій - для цього потрібно скористатися спеціальною програмою.

Цю інформацію оприлюднено на офіційній сторінці банку у Facebook.

В "Ощадбанку" наголосили, що клієнти також повинні дбати про захист своїх коштів на картках, дотримуючись кількох основних правил безпеки: Не діліться своїми паролями з іншими та будьте обережні з незнайомими листами та SMS-повідомленнями, які містять посилання.

Щоб впоратися з іншими ризиками, клієнти "Ощадбанку" можуть скористатися програмою страхування карток, що пропонується через страхову компанію "Кардіф".

Програма покриває такі ризики:

Шахрайство в торговельно-сервісній мережі.

Інтернет-шахрайства.

Зловживання через банкомати.

Обман з використанням психологічного тиску.

Виманювання даних.

Використання дублікатів фінансових номерів.

Клієнти можуть бути спокійні і в разі викрадення готівки, знятої з картки в банкоматі або касі "Ощадбанку". Також передбачено відшкодування витрат на перевипуск платіжної картки відповідно до тарифів банку.

"Оформіть страхування в найближчому відділенні та будьте впевнені у безпеці своїх коштів 24/7, де б ви не були", — додали у "Ощадбанку".

Нагадаємо також, що "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх своїх карток, включаючи ті, у яких термін закінчується. Тепер вони будуть дійсними щонайменше до 31 грудня 2024 року. У банку пояснили, що це рішення ухвалено у зв'язку з діючим військовим становищем в Україні.

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