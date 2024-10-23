В "Ощадбанке" отметили, что клиенты также должны заботиться о защите своих средств на карточках.

Клиенты "Ощадбанка" могут эффективно защитить свои средства на карте от мошеннических действий – для этого нужно воспользоваться специальной программой.

Эта информация обнародована на официальной странице банка в Facebook .

В "Ощадбанке" отметили, что клиенты также должны заботиться о защите своих средств на карточках, соблюдая несколько основных правил безопасности: Не делитесь своими паролями с другими и будьте осторожны с незнакомыми письмами и SMS-сообщениями, содержащими ссылки.

Чтобы справиться с другими рисками, клиенты "Ощадбанка" могут воспользоваться программой страхования карт, предлагаемой через страховую компанию "Кардиф".

Программа покрывает следующие риски:

Мошенничество в торгово-сервисной сети.

Интернет-мошенничество.

Злоупотребление через банкоматы.

Обман с использованием психологического давления.

Выманивание данных.

Использование дубликатов денежных номеров.

Клиенты могут быть спокойны и в случае угона наличных, снятых с карты в банкомате или кассе "Ощадбанка". Также предусмотрено возмещение расходов на перевыпуск платежной карты в соответствии с тарифами банка.

"Оформите страхование в ближайшем отделении и будьте уверены в безопасности своих средств 24/7, где бы вы ни были", - добавили в "Ощадбанке".

Напомним также, что "Ощадбанк" продлил срок действия всех своих карт, включая те, у которых срок истекает. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. В банке объяснили, что данное решение принято в связи с действующим военным положением в Украине.

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