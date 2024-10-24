Цей режим підтримується завдяки міжнародним резервам і інструментам НБУ, допоки не буде створено передумов для валютної лібералізації.

Національний банк України (НБУ) підтвердив, що режим керованої гнучкості курсу валют буде діяти стільки, скільки необхідно для підтримки економічної стабільності.

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він підкреслив, що наразі не існує чіткої визначеності щодо тривалості перебування ринку в режимі керованої гнучкості валютного курсу.

НБУ має достатньо міжнародних резервів та інструментів для підтримки цього режиму доти, поки не будуть створені відповідні умови для подальшої валютної лібералізації.

"Ми не прив'язуємось до жодних часових рамок, орієнтуємося виключно на умови, які мають створитись для наступних кроків. Важливо, щоб ці кроки не створювали загрози для стабільності валютного ринку та інфляційних очікувань", – зазначив Юрій Гелетій.

Хоча режим керованої гнучкості може виглядати схожим на плаваючий курс, Гелетій зауважив, що між цими режимами існують важливі відмінності, які впливають на пересічних громадян. Після коригування НБУ ситуація на валютному ринку стала більш стабільною.

Порівнюючи нинішній режим з плаваючим курсоутворенням до війни, можна відзначити, що зміни для готівкового курсу не є істотними. Спостерігається зміцнення зв'язку між офіційним та готівковим курсами, що допомагає зменшити занепокоєння населення щодо коливань курсу та знижує спонукання до накопичення валюти в умовах економічної нестабільності.

Джерело: 24Канал.

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