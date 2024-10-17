Зараз, завдяки підвищеному рівню автоматизації розрахунків, НБУ вирішив створити один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу.

Національний банк України (НБУ) формує новий кошик валют - офіційного курсу гривні до рубля в Україні більше не буде, як до ще деяких валют.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Національний банк України (НБУ) планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також до білоруського рубля, іранського ріала та деяких інших валют.

На своєму офіційному сайті НБУ повідомив, що в Україні існує два списки валют для визначення офіційного курсу: щоденний (33 валюти) та щомісячний (24 валюти). Ці списки були сформовані багато років тому, коли обрахунок курсу до багатьох валют був технічно складним.

Зараз, завдяки підвищеному рівню автоматизації розрахунків, НБУ вирішив створити один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу.

До цього кошика увійдуть валюти першої групи класифікатора, а також валюти країн, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною. Таким чином, у новому кошику залишиться 44 валюти, серед яких не буде російського рубля.

Перелік валют в Україні оновлюватиметься раз на три роки на основі актуальних статистичних даних товарообігу. Проте також залишиться можливість частіше коригувати список, якщо товарообіг з валютою знизиться нижче 90%.

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