Национальный банк Украины (НБУ) формирует новую корзину валют – официального курса гривны к рублю в Украине больше не будет, как к еще некоторым валютам.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует отказаться от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также к белорусскому рублю, иранскому риалу и некоторым другим валютам.

На своем официальном сайте НБУ сообщил, что в Украине существует два списка валют для определения официального курса: ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты). Эти списки были сформированы много лет назад, когда расчет курса во многие валюты был технически сложным.

Сейчас благодаря повышенному уровню автоматизации расчетов НБУ решил создать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса.

В эту корзину войдут валюты первой группы классификатора, а также валюты стран, которые обеспечивают не менее 95% товарооборота с Украиной. Таким образом, в новой корзине останется 44 валюты, среди которых не будет российского рубля.

Список валют в Украине будет обновляться раз в три года на основе актуальных статистических данных товарооборота. Однако останется возможность чаще корректировать список, если товарооборот с валютой снизится ниже 90%.

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