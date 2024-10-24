Этот режим поддерживается благодаря международным резервам и инструментам НБУ, пока не будут созданы предпосылки для валютной либерализации.

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил, что режим управляемой гибкости курса валют будет действовать столько, сколько необходимо для поддержания экономической стабильности.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет четкой определенности относительно продолжительности пребывания рынка в режиме управляемой гибкости валютного курса.

У НБУ достаточно международных резервов и инструментов для поддержки этого режима до тех пор, пока не будут созданы соответствующие условия для дальнейшей валютной либерализации.

"Мы не привязываемся ни к каким временным рамкам, ориентируемся исключительно на условия, которые должны создаться для следующих шагов. Важно, чтобы эти шаги не создавали угрозы для стабильности валютного рынка и инфляционных ожиданий", - отметил Юрий Гелетий.

Хотя режим управляемой гибкости может выглядеть похожим на плавающий курс, Гелетий заметил, что между этими режимами существуют важные отличия, влияющие на рядовых граждан. После коррекции НБУ ситуация на валютном рынке стала более стабильной.

Сравнивая нынешний режим с плавающим курсообразованием до войны, можно отметить, что изменения для наличного курса не существенны. Наблюдается укрепление связи между официальным и наличным курсами, что помогает уменьшить беспокойство населения по поводу колебаний курса и снижает побуждение к накоплению валюты в условиях экономической нестабильности.

Источник: 24Канал.

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