З емоційної точки зору можна очікувати валютного зростання, хоча воно не відбудеться одразу 1 чи 2 січня.

Прогнози курсу валюти у 2025 році є досить обережними, оскільки наразі не зрозуміло, які фактори можуть вплинути на його зміну в цей період - значна частина ситуації залежатиме від НБУ.

Про це заявив ЗМІ банкір Тарас Лєсовий.

Він пояснив, що наразі може спиратися лише на озвучені попередні прогнози, згідно з якими середньозважений курс наступного року може становити близько 45 гривень за долар.

"Це лише первинна інформація, яка під час розгляду бюджету може бути скоригована. Крім того, знову таки, валютний курс залежатиме від низки важливих економічних факторів, серед яких інфляція, обсяг макрофіну, розвиток економіки, експорту тощо. Найголовніше: перебіг війни, як стратегічний чинник, від якого потенційно може залежати блок економічних факторів", - пояснив він.

Однак банкір вважає, що з емоційної точки зору можна очікувати валютного зростання, хоча воно не відбудеться одразу 1 чи 2 січня. На думку Лєсового, навіть якщо зростання і відбудеться, це буде повільний і "неквапливий" процес, подібний до 2024 року, із чергуванням етапів стабільності та незначної девальвації гривні.

Водночас серед прогнозів валютних експертів є думки, що до кінця 2024 року американський долар може перетнути позначку в 42 гривні.

Джерело: 24Канал.

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