С эмоциональной точки зрения можно ожидать валютного роста, хотя он не произойдет сразу 1 или 2 января.

Прогнозы курса валюты в 2025 году достаточно осторожны, поскольку пока не понятно, какие факторы могут повлиять на его изменение в этот период - значительная часть ситуации будет зависеть от НБУ.

Об этом заявил СМИ банкир Тарас Лесовой.

Он пояснил, что может опираться только на озвученные предварительные прогнозы, согласно которым средневзвешенный курс в следующем году может составлять около 45 гривен за доллар.

"Это только первичная информация, которая при рассмотрении бюджета может быть скорректирована. Кроме того, валютный курс будет зависеть от ряда важных экономических факторов, среди которых инфляция, объем макрофина, развитие экономики, экспорта и т.д. Самое главное: ход войны, как стратегический фактор, от которого потенциально может зависеть блок экономических факторов", – пояснил он.

Однако банкир считает, что с эмоциональной точки зрения можно ожидать валютного роста, хотя он не произойдет сразу 1 или 2 января. По мнению Лесового, даже если рост и произойдет, это будет медленный и "торопливый" процесс, подобный 2024 году, с чередованием этапов стабильности и незначительной девальвации гривны.

В то же время среди прогнозов валютных экспертов есть мнения, что до конца 2024 года американский доллар может пересечь отметку в 42 гривны.

Источник: 24Канал.

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