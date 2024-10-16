Як зазначили в Нацбанку, номінал та рік випуску банкноти не мають значення при обміні і не впливають на її вартість.

В Україні дозволяється обмін усіх доларів, випущених з 1914 року - однак банки та обмінники можуть відмовити в обміні або заміні купюр у певних випадках.

Про це йдеться на порталі Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в Нацбанку, номінал та рік випуску банкноти не мають значення при обміні і не впливають на її вартість. Однак долари США часто поділяють на "старі", випущені з 1914 року, та "нові", що з'явилися з 2013 року.

За інформацією НБУ, долари, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом, і всі банки та небанківські фінансові установи зобов'язані їх приймати. Це закріплено у постанові Нацбанку №502.

Ключовими факторами є справжність та стан банкнот. Обмін валюти не обмежується за номіналом чи роком випуску, якщо купюри в належному стані. Проте можуть бути випадки, коли деякі банкноти відмовляються приймати для обміну, або за операцію стягується додаткова комісія.

Зазвичай до обміну не підлягають такі доларові купюри:

сильно зношені чи пошкоджені банкноти (вони повертаються іноземному банку-кореспонденту для обміну в рамках процедури інкасо);

фальшиві банкноти (такі купюри вилучаються у клієнта і передаються в Нацбанк для проведення дослідження).

При цьому Нацбанк скасував термін "незначно зношені банкноти іноземних валют", що означає, що банки та обмінники не мають права відмовляти в прийнятті іноземної валюти для обміну.

Також, оскільки долари, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом, банки та небанківські фінустанови можуть відмовити в обміні "нових" доларів на "старі".

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