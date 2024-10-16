Как отметили в Нацбанке, номинал и год выпуска банкноты не имеют значения при обмене и не влияют на его стоимость.

В Украине разрешается обмен всех долларов, выпущенных с 1914 года, однако банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр в определенных случаях.

Об этом идет речь на портале Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в Нацбанке, номинал и год выпуска банкноты не имеют значения при обмене и не влияют на его стоимость. Однако доллары США часто делятся на "старые", выпущенные с 1914 года, и "новые", появившиеся с 2013 года.

По информации НБУ, доллары, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством и все банки и небанковские финансовые учреждения обязаны их принимать. Это закреплено в постановлении Нацбанка №502.

Ключевыми факторами являются подлинность и состояние банкнот. Обмен валюты не ограничивается по номиналу или году выпуска, если купюры в надлежащем состоянии. Однако могут быть случаи, когда некоторые банкноты отказываются принимать для обмена или за операцию взимается дополнительная комиссия.

Обычно к обмену не подлежат следующие долларовые купюры:

сильно изношенные или поврежденные банкноты (они возвращаются иностранному банку-корреспонденту для обмена в рамках процедуры инкассо);

фальшивые банкноты (такие купюры изымаются у клиента и передаются в Нацбанк для проведения исследования).

При этом Нацбанк отменил термин "незначительно изношенные банкноты иностранных валют", что означает, что банки и обменники не вправе отказывать в принятии иностранной валюты для обмена.

Также поскольку доллары, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством, банки и небанковские финучреждения могут отказать в обмене "новых" долларов на "старые".

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