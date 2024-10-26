У 2024 році в Україні зафіксовано 1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону - українцям нагадали про штрафи за порушення мовного закону.

Про це розповів під час телемарафону мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він підкреслив, що лагідна українізація стала першим етапом реалізації закону про мову. Раніше влада не могла впливати, наприклад, на деякі медіа, оскільки положення закону щодо обов’язковості української у сфері культури не діяли в повному обсязі, а тиснути на сферу обслуговування також було неможливо. Зараз ці обмеження вже відсутні.

"Наступальна українізація передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без виключення сферах суспільного життя на території України", - підкреслив він.

Мовний омбудсмен підкреслив, що це стосується лише сфер обслуговування. До порушників будуть застосовуватись максимальні санкції, щоб унеможливити повторення порушень.

"В законі прописано, що після першого порушення лише попереджують порушника. У випадку другого порушення за законом ми накладаємо штраф у розмірі 3400 гривень. Тому власне ми продовжимо працювати у штатному режимі та проводитимо перевірки", - додав Тарас Кремінь.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії рекордна кількість українців у різних сферах почала спілкуватися українською мовою. Кремінь зазначив, що люди все ще частково використовують недержавну мову в приватних бесідах, але це не заборонено законом.

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