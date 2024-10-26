В 2024 году в Украине зафиксировано 1808 обращений граждан о нарушении языкового закона – украинцам напомнили о штрафах за нарушение языкового закона.

Об этом рассказал во время телемарафона языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он подчеркнул, что кроткая украинизация стала первым этапом реализации закона о языке. Раньше власти не могли влиять, например, на некоторые медиа, поскольку положения закона об обязательности украинской в ​​сфере культуры не действовали в полном объеме, а давить на сферу обслуживания также было невозможно. Сейчас эти ограничения уже отсутствуют.

"Следующая украинизация предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины", - подчеркнул он.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что это касается только сфер обслуживания. К нарушителям будут применяться максимальные санкции, чтобы сделать невозможным повторение нарушений.

"В законе прописано, что после первого нарушения только предупреждают нарушителя. В случае второго нарушения по закону мы налагаем штраф в размере 3400 гривен. Поэтому, собственно, мы продолжим работать в штатном режиме и проводить проверки", - добавил Тарас Кремень.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России рекордное количество украинцев в разных областях начало общаться на украинском языке. Кремень отметил, что люди все еще частично используют негосударственный язык в приватных беседах, но это не запрещено законом.

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