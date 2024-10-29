В Україні залишиться в силі стягнення плати за землю та податку на нерухомість із фізичних і юридичних осіб у районах, де ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населення.
Цю інформацію підтвердила народна депутатка Ніна Южаніна.
«Зупиняються підприємства, люди вимушено залишають свої домівки, а в Україні наполягають, що податки (за те, чим апріорі не можеш користуватися) необхідно продовжувати там платити», — написала Южаніна.
За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, на сьогодні рішення про обов'язкову евакуацію населення прийняті для:
▪️ Донецької області — для всіх населених пунктів;
▪️ Сумської області — для 115 населених пунктів (з них 81 у зонах можливих бойових дій);
▪️ Харківської області — для 78 населених пунктів (з них 46 у зонах можливих бойових дій);
▪️ Херсонської області — для 65 населених пунктів (з них 31 у зонах можливих бойових дій);
▪️ Запорізької області — для 5 населених пунктів (з них 2 у зонах можливих бойових дій).
Ставка податку на земельні ділянки, для яких проведена нормативна грошова оцінка, не може перевищувати 3% від цієї оцінки:
- Для земель загального користування — не більше 1% від їхньої нормативної грошової оцінки.
- Для сільськогосподарських угідь — від 0,3% до 1% від нормативної грошової оцінки.
- Для лісових земель — не більше 0,1% від їхньої нормативної грошової оцінки.
Якщо земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але їх нормативна грошова оцінка не проведена, ставка податку встановлюється таким чином:
- Не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області.
- Для сільськогосподарських угідь — від 0,3% до 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області.
- Для лісових земель — не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі в області.
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