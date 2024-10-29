Ставка податку на земельні ділянки, для яких проведена нормативна грошова оцінка, не може перевищувати 3%.

В Україні залишиться в силі стягнення плати за землю та податку на нерухомість із фізичних і юридичних осіб у районах, де ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населення.

Цю інформацію підтвердила народна депутатка Ніна Южаніна.

«Зупиняються підприємства, люди вимушено залишають свої домівки, а в Україні наполягають, що податки (за те, чим апріорі не можеш користуватися) необхідно продовжувати там платити», — написала Южаніна.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, на сьогодні рішення про обов'язкову евакуацію населення прийняті для:

▪️ Донецької області — для всіх населених пунктів;

▪️ Сумської області — для 115 населених пунктів (з них 81 у зонах можливих бойових дій);

▪️ Харківської області — для 78 населених пунктів (з них 46 у зонах можливих бойових дій);

▪️ Херсонської області — для 65 населених пунктів (з них 31 у зонах можливих бойових дій);

▪️ Запорізької області — для 5 населених пунктів (з них 2 у зонах можливих бойових дій).

Ставка податку на земельні ділянки, для яких проведена нормативна грошова оцінка, не може перевищувати 3% від цієї оцінки:

Для земель загального користування — не більше 1% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Для сільськогосподарських угідь — від 0,3% до 1% від нормативної грошової оцінки.

Для лісових земель — не більше 0,1% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Якщо земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але їх нормативна грошова оцінка не проведена, ставка податку встановлюється таким чином:

Не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області.

Для сільськогосподарських угідь — від 0,3% до 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області.

Для лісових земель — не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі в області.

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