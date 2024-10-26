Ці дані опублікувала пресслужба Національного банку, там також розповіли, яких банкнот стало менше.

На початок жовтня в готівковому обігу України становило 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн або 4,2% більше порівняно з початком року.

Ці дані опублікувала пресслужба Національного банку. Там також розповіли, яких банкнот стало менше.

На вказаний період в обігу знаходилося 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без урахування пам'ятних та інвестиційних) на 7,6 млрд грн.

В Національному банку зазначили, що на одного жителя України припадало 63 банкноти та 184 розмінні і обігові монети (на початку року – 66 і 177 відповідно).

Серед банкнот найбільшу частку становлять купюри номіналом 500 грн (27,3%), а серед монет – 10 копійок (27,9%). Найменше в обігу банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,5% і 1,7% відповідно).

Кількість банкнот номіналом 200 грн зменшилася на 17,6% порівняно з початком 2024 року.

Нагадаємо, що Національний банк розпочне процес вилучення з обігу старих банкнот 500 гривень (випуску 2003-2007 років) для їх заміни на сучасні купюри, випущені з 2014 року та пізніше.

"Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", – наголосили в Нацбанку.

Останні новини України:

Банки та обмінники можуть відмовити в обміні доларів: в НБУ пояснили, про які купюри йдеться.

В Україні зникне офіційний курс деяких валют: подробиці НБУ.

Долар у 2025 році: українців попередили про валютне зростання, названо приблизний курс.