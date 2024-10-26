Эти данные опубликовала прессслужба Национального банка, там также рассказали, каких банкнот стало меньше.

К началу октября в наличном обороте Украины составило 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или 4,2% больше по сравнению с началом года.

Эти данные опубликовала пресс-служба Национального банка. Там также рассказали, каких банкнот стало меньше.

На указанный период в обращении находилось 2,6 млрд. банкнот на общую сумму 788,7 млрд. грн., а также 14,8 млрд. монет (без учета памятных и инвестиционных) на 7,6 млрд. грн.

В Национальном банке отметили, что на одного жителя Украины приходилось 63 банкноты и 184 разменных и оборотных монет (в начале года – 66 и 177 соответственно).

Среди банкнот наибольшую часть составляют купюры номиналом 500 грн (27,3%), а среди монет – 10 копеек (27,9%). Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 грн. и монет номиналом 10 грн. (4,5% и 1,7% соответственно).

Количество банкнот номиналом в 200 грн уменьшилось на 17,6% по сравнению с началом 2024 года.

Напомним, что Национальный банк начнет процесс изъятия из оборота старых банкнот 500 гривен (выпуска 2003-2007 годов) для их замены на современные купюры, выпущенные с 2014 года и позже.

"Но банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", - подчеркнули в Нацбанке.

Последние новости Украины:

Банки и обменники могут отказать в обмене долларов: в НБУ объяснили, о каких купюрах идет речь.

В Украине исчезнет официальный курс некоторых валют: подробности от НБУ.

Доллар в 2025 году: украинцев предупредили о валютном росте, назван приблизительный курс.