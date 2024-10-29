В Украине останется в силе взыскания платы за землю и налога на недвижимость с физических и юридических лиц в районах, где было принято решение об обязательной эвакуации населения.
Эту информацию подтвердила народная депутат Нина Южанина.
"Останавливаются предприятия, люди вынужденно покидают свои дома, а в Украине настаивают, что налоги (за то, чем априори не можешь пользоваться) необходимо продолжать там платить", - написала Южанина.
По информации Министерства по вопросам реинтеграции, на сегодняшний день решения об обязательной эвакуации населения приняты для:
▪️ Донецкой области – для всех населенных пунктов;
▪️ Сумской области – для 115 населенных пунктов (из них 81 в зонах возможных боевых действий);
▪️ Харьковской области – для 78 населенных пунктов (из них 46 в зонах возможных боевых действий);
▪️ Херсонской области – для 65 населенных пунктов (из них 31 в зонах возможных боевых действий);
▪️ Запорожской области – для 5 населенных пунктов (из них 2 в зонах возможных боевых действий).
Ставка налога на земельные участки, для которых проведена нормативная денежная оценка, не может превышать 3% этой оценки:
- Для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки.
- Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 1% от нормативной денежной оценки.
- Для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.
Если земельные участки расположены за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, но их нормативная денежная оценка не произведена, ставка налога устанавливается следующим образом:
- Не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни в области.
- Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни в области.
- Для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки площади пашни в области.
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