Ставка налога на земельные участки, для которых произведена нормативная денежная оценка, не может превышать 3%.

В Украине останется в силе взыскания платы за землю и налога на недвижимость с физических и юридических лиц в районах, где было принято решение об обязательной эвакуации населения.

Эту информацию подтвердила народная депутат Нина Южанина.

"Останавливаются предприятия, люди вынужденно покидают свои дома, а в Украине настаивают, что налоги (за то, чем априори не можешь пользоваться) необходимо продолжать там платить", - написала Южанина.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции, на сегодняшний день решения об обязательной эвакуации населения приняты для:

▪️ Донецкой области – для всех населенных пунктов;

▪️ Сумской области – для 115 населенных пунктов (из них 81 в зонах возможных боевых действий);

▪️ Харьковской области – для 78 населенных пунктов (из них 46 в зонах возможных боевых действий);

▪️ Херсонской области – для 65 населенных пунктов (из них 31 в зонах возможных боевых действий);

▪️ Запорожской области – для 5 населенных пунктов (из них 2 в зонах возможных боевых действий).

Ставка налога на земельные участки, для которых проведена нормативная денежная оценка, не может превышать 3% этой оценки:

Для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки.

Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 1% от нормативной денежной оценки.

Для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

Если земельные участки расположены за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, но их нормативная денежная оценка не произведена, ставка налога устанавливается следующим образом:

Не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни в области.

Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни в области.

Для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки площади пашни в области.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.