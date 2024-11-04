Ви ризикуєте "придбати" разом із квартирою або будинком і зобов'язання по сплаті боргів.

При зміні власника нерухомості, обов'язково потрібно переоформити особовий рахунок у постачальника комунальних послуг - в іншому випадку ви ризикуєте сплатити чужі борги.

Про це йдеться в публікації "ГазПравди".

Як зазначає видання "ГазПравда", до них часто звертаються люди, які опинилися у ситуації з чужими заборгованостями.

"І все через те, що вони вчасно не переоформили комунальні послуги на себе. Незважаючи на те, що платіжка оформлена на іншу особу, переоформлення рахунку є обов'язковим. Це важливо не тільки з юридичної, а й з фінансової точки зору, адже в іншому випадку ви можете виявитися відповідальними за чужі борги", – йдеться у публікації.

Перед купівлею нерухомості важливо перевірити, чи є борги за комунальні послуги. Інакше ви ризикуєте "придбати" разом із квартирою або будинком і зобов'язання по сплаті боргів. У договорі купівлі-продажу слід зазначити, що ви не приймаєте на себе зобов'язання щодо боргів.

"Новий власник не зобов'язаний повертати борги, якщо не взяв на себе таке зобов'язання в договорі. Якщо боргів немає, слід оновити дані про власника особового рахунка", – наголошується в публікації.

Для переоформлення особового рахунку на постачання газу необхідно звернутися до найближчого центру надавача послуг і надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, документа, що підтверджує право власності на нерухомість, технічного паспорта на майно, витягу з реєстру прав на нерухоме майно, а також, якщо немає лічильника, довідки з ЦНАПу з переліком членів родини і роздруковане фото лічильника. Якщо всі документи в порядку, потрібно підписати заяву про приєднання до договору.

Щоб переоформити договір на постачання газу, можна подати відскановані (або сфотографовані) заяву, паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності та останній рахунок від оператора ГРМ. На сайті постачальника газу можна дізнатися, куди подавати документи, або надіслати їх електронною поштою.

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