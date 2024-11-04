Вы рискуете "приобрести" вместе с квартирой или домом и обязательства по уплате долгов.

При смене собственника недвижимости, обязательно нужно переоформить лицевой счет у поставщика коммунальных услуг – в противном случае вы рискуете уплатить чужие долги.

Об этом говорится в публикации "ГазПравды".

Как отмечает издание "ГазПравда", к ним часто обращаются люди, оказавшиеся в ситуации с чужими задолженностями.

"И все потому, что они вовремя не переоформили коммунальные услуги на себя. Несмотря на то, что платежка оформлена на другое лицо, переоформление счета обязательно. Это важно не только с юридической, но и с финансовой точки зрения, ведь в в противном случае вы можете оказаться ответственными за чужие долги", – говорится в публикации.

Перед покупкой недвижимости важно проверить, есть ли долги за коммунальные услуги. Иначе вы рискуете "приобрести" вместе с квартирой или домом и обязательства по уплате долгов. В договоре купли-продажи следует отметить, что вы не принимаете на себя обязательства по долгам.

"Новый собственник не обязан возвращать долги, если не взял на себя такое обязательство в договоре. Если долгов нет, следует обновить данные о владельце лицевого счета", – отмечается в публикации.

Для переоформления лицевого счета на поставку газа необходимо обратиться в ближайший центр предоставления услуг и предоставить копии паспорта, идентификационного кода, документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, технического паспорта на имущество, выписки из реестра прав на недвижимое имущество, а также если нет счетчика , справки из ЦНАПа со списком членов семьи и распечатанное фото счетчика. Если все документы в порядке, необходимо подписать заявление о присоединении к договору.

Чтобы переоформить договор на поставку газа, можно подать отсканированное (или сфотографированное) заявление, паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности и последний счет от оператора ГРМ. На сайте поставщика газа можно узнать, куда подавать документы, или отправить их по электронной почте.

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