В Україні збирають сухостій у лісах, щоб використовувати його для опалення - однак варто пам'ятати, що без відповідного дозволу заготовляти і зберігати такі ресурси заборонено.

Покарання за збір сухостою міститься в Кодексі про адміністративні правопорушення (статті 64, 65, 65-1, 66-1).

Згідно з Лісовим кодексом України (стаття 69), для заготівлі лісоматеріалів необхідно отримати лісорубний квиток. Цей дозвіл видається безкоштовно власниками лісових ділянок або постійними користувачами лісів, якщо громадяни звертаються до них із відповідним запитом. Без квитка будь-яка заготівля деревини є порушенням закону, що може призвести до штрафних санкцій.

За порушення правил заготівлі та використання лісових ресурсів передбачено штрафи згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (статті 64, 65, 65-1, 66-1). Розміри штрафів залежать від тяжкості порушення:

За порушення порядку використання лісосічного фонду, заготівлі деревини або живиці — від 102 до 238 грн (6-14 неоподатковуваних мінімумів).

За незаконну порубку дерев або пошкодження чагарників, а також знищення лісових культур і саджанців — від 510 до 1 020 грн (30-60 неоподатковуваних мінімумів).

За повторне порушення протягом року — від 1 020 до 1 530 грн.

За пошкодження захисних лісових смуг і насаджень — від 510 до 680 грн (30-45 неоподатковуваних мінімумів).

Додатково, згідно з статтею 246 Кримінального кодексу, незаконне вирубування, перевезення, зберігання чи збут лісу карається штрафом від 17 000 до 25 500 грн.

Варто зазначити, що 10 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла закон, який посилює відповідальність за порушення лісового законодавства. Зокрема, штрафи за пошкодження дерев або чагарників збільшено з 510-1 020 грн до 3 400-8 500 грн. Також були суттєво підвищені санкції за незаконні рубки, зокрема, штрафи можуть коливатися від 34 000 до 85 000 грн. Проте закон ще не набув чинності, оскільки він чекає на підпис президента, і на початок листопада нові норми не діють.

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