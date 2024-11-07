В Украине собирают сухостой в лесах, чтобы использовать его для отопления – однако следует помнить, что без соответствующего разрешения заготавливать и хранить такие ресурсы запрещено.

Наказание за сбор сухостоя содержится в Кодексе об административных правонарушениях (статьи 64, 65, 65-1, 66-1).

Согласно Лесному кодексу Украины (статья 69) для заготовки лесоматериалов необходимо получить лесорубный билет. Это разрешение выдается бесплатно владельцами лесных участков или постоянными пользователями лесов, если граждане обращаются с соответствующим запросом. Без билета какая-либо заготовка древесины является нарушением закона, что может привести к штрафным санкциям.

За нарушение правил заготовки и использования лесных ресурсов предусмотрены штрафы согласно Кодексу об административных правонарушениях (статьи 64, 65, 65-1, 66-1). Размеры штрафов зависят от тяжести нарушения:

За нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки древесины или живицы - от 102 до 238 грн (6-14 тысяч рублей).

За незаконную порубку деревьев или повреждение кустарников, а также уничтожение лесных культур и саженцев - от 510 до 1020 грн (30-60 тысяч рублей).

За повторное нарушение в течение года - от 1020 до 1530 грн.

За повреждение защитных лесных полос и насаждений - от 510 до 680 грн (30-45 тысяч рублей).

Дополнительно, согласно статье 246 Уголовного кодекса, незаконная вырубка, перевозка, хранение или сбыт леса карается штрафом от 17 000 до 25 500 грн.

Следует отметить, что 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла закон, усиливающий ответственность за нарушение лесного законодательства. В частности, штрафы за повреждение деревьев или кустарников увеличены с 510-1020 грн до 3400-8500 грн. Также были существенно повышены санкции за незаконные рубки, в частности штрафы могут колебаться от 34 000 до 85 000 грн. Однако закон еще не вступил в силу, поскольку он ждет подписи президента, и к началу ноября новые нормы не действуют.

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