Громадяни зможуть сплатити зазначену суму протягом півроку після отримання рахунку, або ж розподілити її на кілька частин.

Цього року в Україні жителі багатоквартирних будинків почали отримувати так звану "третю квитанцію" — платіж за технічне обслуговування загальнобудинкових газових мереж.

Про це розповіли в одній із філій "Газмережі".

Як пояснили в одній із філій "Газмережі", газовикам було доручено виконувати обслуговування газорозподільних мереж багатоквартирних будинків. Це включає перевірку газопроводів, виявлення та усунення витоків газу, а також забезпечення безпеки та надійності газопостачання. Зокрема, перевірятимуть:

герметичність з'єднань газопроводів та обладнання;

щільність газопроводів;

стан кріплень і пофарбування газопроводів;

наявність захисних футлярів у місцях прокладання труб через зовнішні та внутрішні конструкції будівель.

Раніше, через прогалини в законодавстві, газові мережі загального користування довгий час не обслуговувались належним чином, хоча їхній технічний стан вимагав уваги і професійного ремонту. Після того, як питання було врегульовано на законодавчому рівні, оператори газорозподільних мереж почали обстежувати газопроводи в будинках, де балансоутримувачі або співвласники не уклали договори на техобслуговування з іншими уповноваженими компаніями.

Технічне обслуговування газових мереж в багатоповерхівках буде проводитись за наступним графіком:

один раз на п’ять років у будинках, де газові мережі експлуатуються менше 25 років;

один раз на три роки, якщо мережі старші за 25 років.

Зазначене обслуговування оплачуватиметься через "третю квитанцію", яку мешканці отримуватимуть раз на три чи п'ять років, залежно від віку газових мереж. Розмір платіжки буде залежати від кількості квартир у будинку, стану газових мереж та обладнання, а також регіону, де знаходиться будинок.

Громадяни зможуть сплатити зазначену суму протягом півроку після отримання рахунку, або ж розподілити її на кілька частин.

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