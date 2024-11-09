Граждане смогут оплатить указанную сумму в течение полугода после получения счета, или же распределить ее на несколько частей.

В этом году в Украине жители многоквартирных домов начали получать так называемую третью квитанцию ​​— платеж за техническое обслуживание общедомовых газовых сетей.

Об этом рассказали в одном из филиалов "Газмережі".

Как пояснили в одном из филиалов "Газсети", газовикам было поручено выполнять обслуживание газораспределительных сетей многоквартирных домов. Это включает проверку газопроводов, выявление и устранение утечек газа, а также обеспечение безопасности и надежности газоснабжения. В частности, будут проверять:

герметичность соединений газопроводов и оборудования;

плотность газопроводов;

состояние креплений и покраска газопроводов;

наличие защитных футляров в местах прокладки труб через внешние и внутренние конструкции зданий.

Ранее из-за пробелов в законодательстве газовые сети общего пользования долгое время не обслуживались должным образом, хотя их техническое состояние требовало внимания и профессионального ремонта. После того как вопрос был урегулирован на законодательном уровне, операторы газораспределительных сетей начали обследовать газопроводы в домах, где балансодержатели или совладельцы не заключили договоры на техобслуживание с другими уполномоченными компаниями.

Техническое обслуживание газовых сетей в многоэтажках будет производиться по следующему графику:

один раз в пять лет в домах, где газовые сети эксплуатируются менее 25 лет;

один раз в три года, если сети старше 25 лет.

Указанное обслуживание будет оплачиваться через третью квитанцию, которую жители будут получать раз в три или пять лет, в зависимости от возраста газовых сетей. Размер платежки будет зависеть от количества квартир дома, состояния газовых сетей и оборудования, а также региона, где находится дом.

Граждане смогут уплатить указанную сумму в течение полугода после получения счета, или же распределить ее на несколько частей.

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