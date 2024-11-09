Ціни в Україні відрізняються від цін в Україні - Національний банк України прогнозує поступове зниження цін у наступні роки.

Після п'яти місяців безперервного зростання ціни на газ в Україні нарешті почали знижуватися - у той же час, ситуація на європейському ринку газу залишалася волатильною.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Там повідомили, що у жовтні 2024 року ціна на газ у країні зменшилася на 0,6%, склавши 14 406 гривень за 1 тисячу кубометрів (без ПДВ). Це означає, що після кількох місяців подорожчання газ став дешевшим, порівняно з жовтнем 2023 року, коли ціна становила 15 196 гривень.

У той же час, ситуація на європейському ринку газу залишалася волатильною. Наприкінці жовтня ціни на газ у Європі різко зросли, але згодом знизилися, і тепер вони на 100 доларів за тисячу кубометрів нижчі, ніж у минулому році. Зараз ціна газу в Європі становить 455 доларів за тисячу кубометрів, що еквівалентно близько 19 тисячам гривень.

Незважаючи на волатильність на ринку газу, Національний банк України прогнозує поступове зниження цін на природний газ в Європі. Очікується:

в 2024 році — зниження на 23,8%, до 354,6 долара за тисячу кубометрів;

в 2025 році — зростання на 8,5%, до 384,7 долара;

в 2026 році — зниження на 12,5%, до 336,5 долара.

В Україні наразі діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Державний "Нафтогаз України" продає газ домогосподарствам за фіксованою ціною — 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ, без урахування вартості доставки).

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