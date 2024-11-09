Після п'яти місяців безперервного зростання ціни на газ в Україні нарешті почали знижуватися - у той же час, ситуація на європейському ринку газу залишалася волатильною.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

тариф, тарифи на газ

Там повідомили, що у жовтні 2024 року ціна на газ у країні зменшилася на 0,6%, склавши 14 406 гривень за 1 тисячу кубометрів (без ПДВ). Це означає, що після кількох місяців подорожчання газ став дешевшим, порівняно з жовтнем 2023 року, коли ціна становила 15 196 гривень.

У той же час, ситуація на європейському ринку газу залишалася волатильною. Наприкінці жовтня ціни на газ у Європі різко зросли, але згодом знизилися, і тепер вони на 100 доларів за тисячу кубометрів нижчі, ніж у минулому році. Зараз ціна газу в Європі становить 455 доларів за тисячу кубометрів, що еквівалентно близько 19 тисячам гривень.

тариф, тариф на газ, лічильник на газ

Незважаючи на волатильність на ринку газу, Національний банк України прогнозує поступове зниження цін на природний газ в Європі. Очікується:

  • в 2024 році — зниження на 23,8%, до 354,6 долара за тисячу кубометрів;
  • в 2025 році — зростання на 8,5%, до 384,7 долара;
  • в 2026 році — зниження на 12,5%, до 336,5 долара.

В Україні наразі діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Державний "Нафтогаз України" продає газ домогосподарствам за фіксованою ціною — 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ, без урахування вартості доставки).

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.