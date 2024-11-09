После пяти месяцев непрерывного роста цены на газ в Украине наконец-то начали снижаться - в то же время, ситуация на европейском рынке газа оставалась волатильной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Там сообщили, что в октябре 2024 года цена на газ в стране снизилась на 0,6%, составив 14 406 гривен за 1 тысячу кубометров (без НДС). Это означает, что после нескольких месяцев подорожания газ стал дешевле по сравнению с октябрем 2023 года, когда цена составляла 15 196 гривен.

В то же время ситуация на европейском рынке газа оставалась волатильной. В конце октября цены на газ в Европе резко выросли, но со временем снизились, и теперь они на 100 долларов за тысячу кубометров ниже, чем в прошлом году. Сейчас цена газа в Европе составляет 455 долларов за тысячу кубометров, что эквивалентно около 19 тысяч гривен.

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Несмотря на волатильность на рынке газа, Национальный банк Украины прогнозирует постепенное снижение цен на газ в Европе. Ожидается:

  • в 2024 году – снижение на 23,8%, до 354,6 доллара за тысячу кубометров;
  • в 2025 году – рост на 8,5%, до 384,7 доллара;
  • в 2026 году – снижение на 12,5%, до 336,5 доллара.

В Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Государственный "Нафтогаз Украины" продает газ домохозяйствам по фиксированной цене - 7,96 тысячи гривен за тысячу кубометров (с НДС, без учета стоимости доставки).

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