У жовтні 2024 року ціни на автогаз в Україні продовжили стрімке зростання.

За місяць середня вартість скрапленого газу на АЗС піднялася на 1,63 грн за літр, досягнувши 34,85 грн/л.

Як пише галузеве видання enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95", з початку осені автогаз подорожчав більше ніж на 6 грн за літр, повністю компенсуючи підвищення акцизу.

Суттєве підвищення цін спостерігалось у регіональних мережах, таких як VostokGaz у Дніпропетровській області та "Рур груп" у Кіровоградській. Там ціни зросли на 3 грн за жовтень і досягли 35,49 грн/л, а з початку осені додали 6,5 грн. Менш відчутне зростання відбулось у мережі UPG, де ціна піднялась на 0,83 грн через попереднє збільшення у вересні, до 34,02 грн/л.

У мережі "Авантаж 7" ціни залишаються одними з найнижчих у країні, на рівні 32,95 грн/л. Проте навіть тут автогаз подорожчав на 2 грн за жовтень і на 5,5 грн з початку осені. Точкові зниження спостерігаються лише в окремих областях: на Житомирщині в Marshal (31,9 грн/л) та в Миколаївській області у "БРСМ-Нафта" (32,29 грн/л).

У найближчі роки акцизи на пальне планують поступово підвищувати. Так, для скрапленого газу ставка акцизу з 2024 по 2028 роки зросте з 148 євро до 250 євро за 1 000 літрів. Це означає, що здорожчання скрапленого газу на АЗС, швидше за все, продовжиться, що може спричинити нові коливання на ринку пального в Україні.

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