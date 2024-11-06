У листопаді можливе зростання цін на скраплений газ через конкуренцію на ринку, а курс долара може коливатися.

У листопаді очікується підвищення цін на скраплений газ через конкурентну ситуацію на ринку, в той час як запаси бензину та дизельного пального дозволяють зберігати стабільність цін.

За прогнозами, курс долара в останній місяць осені може досягти 42 гривень. Тим часом, вартість продуктів, зокрема овочів та молочних виробів, ймовірно, продовжить зростати.

Ціни на пальне: Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що в листопаді можуть змінитися ціни на пальне, але мова йде лише про скраплений нафтовий газ. Ситуація з бензином і дизельним пальним залишається стабільною, оскільки трейдери мають значні запаси.

Варто відзначити, що зростання цін на пальне в Європі не вплине на українські автозаправки. Щодо скрапленого газу, то потенціал для підвищення цін існує, але він залежатиме від обсягів пропозиції на ринку.

Курс валют: Банкір Тарас Лєсовий також прокоментував ситуацію на валютному ринку для 24 Каналу, зазначивши, що в листопаді триватиме боротьба з інфляцією. Регулятор, ймовірно, зберігатиме свій вплив на ринку, тож різких коливань валютних курсів не варто очікувати.

Прогнозується, що в листопаді курси валют можуть становити:

На міжбанку: 41,2–41,8 гривні за долар та 45,3–47,3 гривні за євро.

На готівковому ринку: 41,3–42 гривні за долар та 45,5–47,8 гривні за євро.

Лєсовий також зауважив, що коливання долара, ймовірно, відбуватимуться в більш вузькому діапазоні: 41,5–41,9 гривні, з частими змінами в обох напрямках. На кінець місяця експерти очікують, що долар може наблизитися до 42 гривень, а до кінця року курс буде сформовано на 75–80%.

Ціни на продукти: Аналітик Максим Гопка, у свою чергу, повідомив, що ціни на овочі та молочні продукти в Україні істотно зросли. Очікується, що м'ясо почне дорожчати ближче до кінця року.

Щодо овочів, незважаючи на очікування збільшення пропозиції, їхні ціни зросли через сильну літню спеку, яка негативно вплинула на врожайність. Гопка також відзначив, що закупівельні ціни на свиней знизилися за останній місяць, але до кінця року вартість може зрости. Ціни на молочну сировину також зросли за останні шість місяців, що відобразилося на вартості молочних продуктів.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.