В ноябре возможен рост цен на сжиженный газ из-за конкуренции на рынке, а курс доллара может колебаться.

В ноябре ожидается повышение цен на сжиженный газ из-за конкурентной ситуации на рынке, в то время как запасы бензина и дизельного горючего позволяют сохранять стабильность цен.

По прогнозам, курс доллара в последний месяц осени может достигнуть 42 гривен. Между тем стоимость продуктов, в частности овощей и молочных изделий, вероятно, продолжит расти.

Цены на топливо: Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что в ноябре могут измениться цены на топливо, но речь идет только о сжиженном нефтяном газе. Ситуация с бензином и дизельным топливом остается стабильной, поскольку у трейдеров есть значительные запасы.

Следует отметить, что рост цен на топливо в Европе не повлияет на украинские автозаправки. Что касается сжиженного газа, потенциал для повышения цен существует, но он будет зависеть от объемов предложения на рынке.

Курс валют: Банкир Тарас Лесовой также прокомментировал ситуацию на валютном рынке для 24 канала, отметив, что в ноябре будет продолжаться борьба с инфляцией. Регулятор, вероятно, будет сохранять свое влияние на рынке, так что резких колебаний валютных курсов не стоит ожидать.

Прогнозируется, что в ноябре курсы валют могут составлять:

На межбанке: 41,2-41,8 гривны за доллар и 45,3-47,3 гривны за евро.

На наличном рынке: 41,3-42 гривны за доллар и 45,5-47,8 гривны за евро.

Лесной также отметил, что колебания доллара, вероятно, будут происходить в более узком диапазоне: 41,5–41,9 гривны, с частыми изменениями в обоих направлениях. К концу месяца эксперты ожидают, что доллар может приблизиться к 42 гривен, а к концу года курс будет сформирован на 75–80%.

Цены на продукты Аналитик Максим Гопка, в свою очередь, сообщил, что цены на овощи и молочные продукты в Украине существенно выросли. Ожидается, что мясо начнет дорожать поближе к концу года.

Что касается овощей, несмотря на ожидания увеличения предложения, их цены выросли из-за сильной летней жары, которая негативно повлияла на урожайность. Гопка также отметил, что закупочные цены на свиней снизились за последний месяц, но к концу года стоимость может возрасти. Цены на молочное сырье также выросли за последние шесть месяцев, что отразилось на стоимости молочных продуктов.

Источник: 24 Канал.

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