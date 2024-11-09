За месяц средняя стоимость сжиженного газа на АЗС поднялась на 1,63 грн/литр, достигнув 34,85 грн/л.

Как пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95, с начала осени автогаз подорожал более чем на 6 грн за литр, полностью компенсируя повышение акциза.

Существенное повышение цен наблюдалось в региональных сетях, таких как VostokGaz в Днепропетровской области и Ру групп в Кировоградской. Там цены выросли на 3 грн за октябрь и достигли 35,49 грн/л, а с начала осени прибавили 6,5 грн. Менее ощутимый рост произошел в сети UPG, где цена поднялась на 0,83 грн из-за предыдущего увеличения в сентябре до 34,02 грн/л.

В сети "Авантаж 7" цены остаются одними из самых низких в стране, на уровне 32,95 грн/л. Однако даже здесь автогаз подорожал на 2 грн. за октябрь и на 5,5 грн. с начала осени. Точечные снижения наблюдаются только в отдельных областях: в Житомирской области в Marshal (31,9 грн/л) и в Николаевской области у "БРСМ-Нефть" (32,29 грн/л).

В ближайшие годы акцизы на горючее планируют постепенно повышать. Так, для сжиженного газа ставка акциза с 2024 по 2028 год вырастет со 148 евро до 250 евро за 1 000 литров. Это означает, что удорожание сжиженного газа на АЗС, скорее всего, продолжится, что может повлечь за собой новые колебания на рынке горючего в Украине.

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