Гетьманцев, також зауважив, що в Україні також можна ввести подібну обов’язкову накопичувальну схему на час військового стану, проте для цього необхідно провести обґрунтовану дискусію.

Для підтримки армії громадян можуть зобов’язувати купувати державні цінні папери.

Про це зазначив голова Податкової комісії Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Цей крок планують здійснити, перейнявши досвід Ізраїлю, де така практика вже є.

За словами Гетьманцева, в умовах воєнного стану активізація розміщення облігацій внутрішніх державних позик є одним із небагатьох швидких і доступних джерел фінансування сфери безпеки та оборони.

Крім того, є потенціал для збільшення обсягів розміщення як серед банків, так і серед їх та фізичних осіб. Попит на цінні папери частково стимулюється вигідними ставками. Наприклад, у жовтні середньозважена дохідність гривневих ОВДП склала 15,6%, що перевищило прогнозовану інфляцію та девальвацію. Для населення інвестиції в облігації ще більш привабливі, оскільки на них не накладаються дані про доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір.

Гетьманцев вважає, що Україні варто вивчити досвід таких країн, як Ізраїль, який понад 70 років успішно захищає свої кордони. У цьому контексті він нагадав, що в Ізраїлі ще десятки років тому були введені обов’язкові накопичувальні схеми, зокрема для фінансування оборонних витрат. Одним із таких інструментів була довгострокова обов’язкова військова позиція, яка допомогла забезпечити бюджет і підтримати армію до та після війни «Судного дня» 1973 року.

Гетьманцев, також зауважив, що в Україні також можна ввести подібну обов’язкову накопичувальну схему на час військового стану, проте для цього необхідно провести обґрунтовану дискусію. Він додав що, хоча в Україні вже існує військовий збір (аналогічний ізраїльському військовому збору), ці інструменти фінансування мають різні механізми, і він пропонує ввести обов’язкову купівлю військових облігацій, розробивши індивідуальні плани за участю Мінфіну та НБУ.

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