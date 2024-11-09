Гетманцев также отметил, что в Украине также можно ввести подобную обязательную накопительную схему на время военного положения, однако для этого необходимо провести обоснованную дискуссию.

Для поддержки армии граждан могут обязывать покупать государственные ценные бумаги.

Об этом отметил глава Налоговой комиссии Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

Этот шаг планируется осуществить, переняв опыт Израиля, где такая практика уже есть.

По словам Гетьманцева, в условиях военного положения активизация размещения облигаций внутренних государственных займов является одним из немногих быстрых и доступных источников финансирования безопасности и обороны.

Кроме того, есть потенциал для увеличения объемов размещения как среди банков, так и среди их и физических лиц. Спрос на ценные бумаги отчасти стимулируется выгодными ставками. К примеру, в октябре средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 15,6%, что превысило прогнозируемую инфляцию и девальвацию. Для населения инвестиции в облигации еще более привлекательны, поскольку на них не налагаются данные о доходах физических лиц (НДФЛ) и военном сборе.

Гетманцев считает, что Украине следует изучить опыт таких стран, как Израиль, более 70 лет успешно защищающий свои границы. В этом контексте он напомнил, что в Израиле еще десятки лет назад были введены обязательные накопительные схемы, в частности, для финансирования оборонных расходов. Одним из таких инструментов была долговременная обязательная военная позиция, которая помогла обеспечить бюджет и поддержать армию до и после войны «Судного дня» 1973 года.

Гетманцев также отметил, что в Украине также можно ввести подобную обязательную накопительную схему на время военного положения, однако для этого необходимо провести обоснованную дискуссию. Он добавил, что, хотя в Украине уже существует военный сбор (аналогичный израильскому военному сбору), эти инструменты финансирования имеют разные механизмы, и он предлагает ввести обязательную покупку военных облигаций, разработав индивидуальные планы с участием Минфина и НБУ.

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