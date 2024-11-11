План Міжнародного енергетичного агентства є занадто загальним - у ньому немає конкретних заходів, які могли б значно вплинути.

Європа втілює плану підтримки України в опалювальний сезон, але існують значні сумніви щодо ефективності запропонованих заходів, щоб проти зиму без відключень світла.

Такими думками експерти поділились з журналістами Фокусу.

Європа активно реагує на енергетичну кризу в Україні. Нещодавно стало відомо, що Німеччина надасть Україні 170 мільйонів євро екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури, яка постійно руйнується через російські обстріли. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Києва.

Тим часом, в Естонії у листопаді стартує масштабна благодійна кампанія, мета якої — допомогти українцям зберегти тепло в їхніх домівках під час зими.

6 листопада Міністерство енергетики України повідомило, що перша з чотирьох газопоршневих станцій, які планується встановити в Одесі за фінансової підтримки Японії, Норвегії та Швеції в рамках програми розвитку ООН, вже передана місту.

Одразу після публікації плану допомоги Україні експерти почали ставити логічне запитання: чи вистачить часу, щоб хоча б розпочати його реалізацію?

"Цей план Європи виглядає більше як морально-психологічна підтримка та висловлення солідарності. Можливо, це допоможе критичній інфраструктурі — лікарням, соціальним об'єктам — проте на більше можна не розраховувати. Ми вдячні нашим європейським сусідам за будь-яку допомогу, але в разі системного коллапсу та блекауту вона нас не врятує. Головна надія — на українську енергосистему", — зазначив аналітик Олексій Кущ.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук погоджується з ним, вважаючи, що план Міжнародного енергетичного агентства є занадто загальним. У ньому немає конкретних заходів, які могли б значно вплинути на поточну ситуацію, адже все впирається у ремонтні роботи та наявність необхідного обладнання.

Наразі ситуація зі світлом значно ускладнилася. В Україні майже не працює більше половини теплових електростанцій. На думку Корольчука, це можна оцінити, звернувши увагу на запаси вугілля на складах, яких зараз є 3 мільйони тонн. Чому так багато, якщо для нормальної роботи достатньо й 2 мільйонів?

Причина в тому, що вугілля не використовується — теплові станції не працюють. Крім того, не можна забувати про пошкоджені ТЕС, які ще не були відремонтовані належним чином. Останні два тижні "Укренерго" постійно повідомляє про дефіцит потужностей у системі.

"Зважаючи на все це, незрозуміло, як ми збираємося проходити морози. Не якісь надто сильні, а звичайні, мінус 7-8 градусів? В листопаді — це ще не холод, у нас все попереду. Я бачу, що ніякого плану немає, на жаль, Європа допомогти нам не може. Майже все, що вони могли, вже зробили, а вище голови не стрибнеш", — зауважив експерт.

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