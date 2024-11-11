План Международного энергетического агентства слишком общий - в нем нет конкретных мер, которые могли бы значительно повлиять.

Европа воплощает план поддержки Украины в отопительный сезон, но существуют значительные сомнения относительно эффективности предложенных мер, чтобы против зиму без отключений света.

Такими мнениями эксперты поделились с журналистами Фокуса.

Европа активно реагирует на энергетический кризис в Украине. Недавно стало известно, что Германия предоставит Украине 170 миллионов евро экстренной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры, которая постоянно разрушается из-за российских обстрелов. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев.

Между тем, в Эстонии в ноябре стартует масштабная благотворительная кампания, цель которой – помочь украинцам сохранить тепло в их домах во время зимы.

6 ноября Министерство энергетики сообщило, что первая из четырех газопоршневых станций, которые планируется установить в Одессе при финансовой поддержке Японии, Норвегии и Швеции в рамках программы развития ООН, уже передана городу.

Сразу после публикации плана помощи Украине эксперты начали задавать логичный вопрос: хватит ли времени, чтобы хотя бы начать его реализацию?

"Этот план Европы выглядит больше как морально-психологическая поддержка и выражение солидарности. Возможно, это поможет критической инфраструктуре - больницам, социальным объектам - однако на большее можно не рассчитывать. Мы благодарны нашим европейским соседям за любую помощь, но в случае системного колапса и блекаута она нас не спасет.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук соглашается с ним, считая, что план Международного энергетического агентства слишком общий. В нем нет конкретных мер, которые могли бы оказать значительное влияние на текущую ситуацию, ведь все упирается в ремонтные работы и наличие необходимого оборудования.

Пока ситуация со светом значительно усложнилась. В Украине почти не работает больше половины тепловых электростанций. По мнению Корольчука, это можно оценить, обратив внимание на запасы угля на складах, которых сейчас 3 миллиона тонн. Почему так много, если для нормальной работы достаточно 2 миллионов?

Причина в том, что уголь не используется – тепловые станции не работают. Кроме того, нельзя забывать о поврежденных ТЭС, которые еще не были отремонтированы должным образом. Последние две недели "Укрэнерго" постоянно сообщает о дефиците мощностей в системе.

"Учитывая все это, непонятно, как мы собираемся проходить морозы. Не какие-то слишком сильные, а обычные, минус 7-8 градусов? В ноябре - это еще не холод, у нас все впереди. Я вижу, что никакого плана нет, на К сожалению, Европа помочь нам не может. Почти все, что они могли, уже сделали, а выше головы не прыгнешь", — заметил эксперт.

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