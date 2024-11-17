Календар городника на тиждень з 18 по 24 листопада допоможе визначити, коли краще сіяти, а коли утриматися від роботи з рослинами .
Календар городника на тиждень із 18 по 24 листопада виглядає так:
18 листопада понеділок. Зменшується Місяць.
Сіяти/саджати кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони і обрізайте (щоб уповільнити зростання)
19 листопада, Вівторок, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання)
20 листопада, середа, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
21 листопада, четвер. Місяць, що зменшується Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
22 листопада, п'ятниця, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання)
23 листопада, субота.
Остання чверть
Підземні
рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
24 листопада, неділя.
Зменшуючий півмісяць. Безплідна фаза: час відпочинку. Уникайте посіву насіння:
- збирайте та зберігайте врожай
- добривайте, пересаджуйте
- знищуйте бур'яни
- косіть газони і обрізайте (для уповільнення зростання)
Дні обприскування: Місяць, Опозиція, Сатурн.
Джерело: mooncalendar .
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