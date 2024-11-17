Дізнайтеся календар на тиждень, щоб зрозуміти, чим зайнятися з 18 по 24 листопада.

Календар городника на тиждень з 18 по 24 листопада допоможе визначити, коли краще сіяти, а коли утриматися від роботи з рослинами .

Календар городника на тиждень із 18 по 24 листопада виглядає так:

18 листопада понеділок. Зменшується Місяць.

Сіяти/саджати кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони і обрізайте (щоб уповільнити зростання)



19 листопада, Вівторок, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання)

20 листопада, середа, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

21 листопада, четвер. Місяць, що зменшується Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

22 листопада, п'ятниця, Місяць, що спадає Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання)



23 листопада, субота.

Остання чверть

Підземні

рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

24 листопада, неділя.

Зменшуючий півмісяць. Безплідна фаза: час відпочинку. Уникайте посіву насіння:

- збирайте та зберігайте врожай

- добривайте, пересаджуйте

- знищуйте бур'яни

- косіть газони і обрізайте (для уповільнення зростання)

Дні обприскування: Місяць, Опозиція, Сатурн.

Джерело: mooncalendar .

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