Важно научиться правильно хранить чеснок в квартире — потому что как только этот он начинает портиться, начинает прорастать и становиться горьким — или, что еще хуже, сморщиваться и гнить.

Узнайте лучшие способы сохранить чеснок свежим, чтобы у вас всегда был под рукой этот основной продукт питания.

Как правильно хранить в квартире чеснок?

Во-первых, покупайте по одной-две головки чеснока за раз и выбирайте их с умом. Ищите целые головки чеснока с плотно упакованной шелухой и твердыми зубчиками.

Избегайте всего, что кажется мягким и начало прорастать (ярко-зеленые ростки, растущие из верхушки каждого зубчика чеснока).

Храните головку чеснока при комнатной температуре.

Храните целые головки чеснока или неочищенные зубчики чеснока в сухом прохладном месте в емкости с хорошим потоком воздуха (например, в сетчатом мешке или рыхлой плетеной корзине).

Держите чеснок в кладовой или в корзине на столешнице, вдали от солнца.

Хранитьте очищенный чеснок в холодильнике в квартире.

Хотя многим не нравится замораживания целых головок чеснока (это может спровоцировать прорастание), холодильник — отличное место для целых очищенных зубчиков, нарезанного или измельченного чеснока.

Допустим, вы нарезали пучок чеснока для рецепта и у вас есть излишки, храните их в герметичном контейнере в холодильнике. Используйте чеснок в течение 2–3 дней.

Храните много чеснока в морозилке. У вас куча головок чеснока? Вот простой способ их сохранить: мелко нарежьте, натрите на терке или выдавите сырые зубчики чеснока в формочки для льда, залейте маслом и заморозьте.

Чтобы правильно хранить в квартире, можно высушить чеснок. Свежие, твердые зубчики чеснока без каких-либо повреждений можно высушить, чтобы сделать вкусные чесночные «чипсы», которые добавят хруста всему, от риса до блюд из курицы.

Источник: goodhousekeeping.

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