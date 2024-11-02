Узнайте лучшие способы сохранить чеснок свежим, чтобы у вас всегда был под рукой этот основной продукт питания.
Как правильно хранить в квартире чеснок?
Во-первых, покупайте по одной-две головки чеснока за раз и выбирайте их с умом. Ищите целые головки чеснока с плотно упакованной шелухой и твердыми зубчиками.
Избегайте всего, что кажется мягким и начало прорастать (ярко-зеленые ростки, растущие из верхушки каждого зубчика чеснока).
Храните головку чеснока при комнатной температуре.
Храните целые головки чеснока или неочищенные зубчики чеснока в сухом прохладном месте в емкости с хорошим потоком воздуха (например, в сетчатом мешке или рыхлой плетеной корзине).
Держите чеснок в кладовой или в корзине на столешнице, вдали от солнца.
Хранитьте очищенный чеснок в холодильнике в квартире.
Хотя многим не нравится замораживания целых головок чеснока (это может спровоцировать прорастание), холодильник — отличное место для целых очищенных зубчиков, нарезанного или измельченного чеснока.
Допустим, вы нарезали пучок чеснока для рецепта и у вас есть излишки, храните их в герметичном контейнере в холодильнике. Используйте чеснок в течение 2–3 дней.
Храните много чеснока в морозилке. У вас куча головок чеснока? Вот простой способ их сохранить: мелко нарежьте, натрите на терке или выдавите сырые зубчики чеснока в формочки для льда, залейте маслом и заморозьте.
Чтобы правильно хранить в квартире, можно высушить чеснок. Свежие, твердые зубчики чеснока без каких-либо повреждений можно высушить, чтобы сделать вкусные чесночные «чипсы», которые добавят хруста всему, от риса до блюд из курицы.
Источник: goodhousekeeping.
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