Чеснок следует сажать в период с сентября по ноябрь, если вы сажаете чеснок вне этого периода, не стоит ожидать, что он будет нормально развиваться.

Конечно, есть исключения, некоторые сорта чеснока выведены для выращивания, чтобы высаживать их в грунт ранней весной.

Как вырастить озимый чеснок, чтобы иметь ранний урожай:

Чеснок не растет в слишком влажной почве. Обеспечьте хорошо дренируемое место в теплице. Например, посадите их на высоких грядках или в большом горшке с дренажными отверстиями. Почва для выращивания чеснока должна быть богата кальцием.

Каждый зубчик чеснока должен быть высажен в почву отдельно. Зимний холод и мороз имеют решающее значение для естественного развития чеснока.

Холод стимулирует рост чеснока и инициирует образование новых зубчиков, как вы видите, когда покупаете целые головки чеснока в супермаркете. Суровость зимы не имеет большого значения, поскольку чеснок очень вынослив.

Итак, как же вырастить озимый чеснок, чтобы иметь ранний урожай:

Сажайте каждый зубчик чеснока на глубину 5–10 см.

Острый конец должен быть направлен вверх, а закругленный — вниз.

Расстояние между зубчиками чеснока должно быть около 15 см.

Поддерживайте почву влажной, но не мокрой в течение всей зимы.

Созревший чеснок собирают на следующий год с июня/июля. В теплице можно ожидать более раннего урожая, чем на открытом воздухе в огороде.

Конкретное время сбора урожая чеснока зависит от сорта чеснока, который вы выращиваете. Чеснок готов к сбору, когда верхние листья становятся мягкими и начинают увядать. Осторожно выкопайте или вытащите головки чеснока из почвы.

Если почва для чеснока сухая, а дождя не предвидится, вы можете оставить головки чеснока сушиться на земле под летним солнцем. Этот метод сушки помогает предотвратить некоторые грибковые заболевания.

Если период дождливый, вы можете свободно связать головки чеснока вместе и повесить их под навесом, обеспечив хорошую вентиляцию и сухую среду.

Источник: juliana.

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