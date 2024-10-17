Осенью сажают зубчик из головки чеснока этого года, покрывают его мульчей и собираете урожай летом, в середине сезона огорода.

После того, как вы соберете урожай чеснока и очистите грядку, вы можете посадить другой на той же грядке, узнайте, удачные даты по лунному календарю в Украине.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине:

Если вы хотите крупные луковицы чеснока, используйте «семенной» из местного питомника, фермерского рынка или интернет-поставщика семян.

Или сохраните несколько лучших головок чеснока из вашего урожая для повторной посадки.

Чеснок лучше всего растет на полном солнце, поэтому выберите место посадки, которое получает от 6 до 8 часов солнечного света в день.

Примерно за пару недель до посадки подготовьте почву для чеснока, добавив в нее здоровую порцию компоста или выдержанного навоза.

Обычно посадку чеснока на зиму проводят за 2-3 недели до первых заморозков. В средней полосе это примерно конец сентября -середина октября, но если осень стоит теплая, то сроки эти сдвигаются.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине, удачные даты по лунному календарю в 2024 году:

Огородники ак правило при посадке чеснока также ориентируются на лунный календарь.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине: 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29 октября.

В ноябре 2024 года в Украине сажать чеснок на зиму можно 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 числа.

Чеснок лучше всего сажать, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Козерога, Тельца и Девы.

Источник: unian.

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