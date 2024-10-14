Чеснок — это простая в выращивании культура, хозяйки поделились уникальным методом, как быстро засолить урожай чеснока на зиму.
Чеснок хорошо растет на участках посадки с большим количеством органического вещества.
Чеснок хорошо растет в теплом солнечном месте, в плодородной, хорошо дренированной почве, которая не слишком влажная зимой. Обычно чеснок высаживают поздней осенью или ранней зимой.
Вы можете сеять чеснок прямо в землю или в небольшие горшки, если у вас тяжелая почва.
Чеснок лучше всего растет в хорошо дренированной, сухой почве с pH от 6,0 до 7,0. Вы можете улучшить содержание органических веществ в почве, добавив хорошо перепревший навоз или компост весной или осенью.
Как засолить урожай чеснока на зиму быстро:
Для этого вам понадобятся головки чеснока и соль.
Чтобы засолить урожай чеснока на зиму быстро:
1. У каждой головки чеснока срежьте плодоножку и проверьте, чтобы она была сухой, испорченные зубчики - выбрасывайте.
2. На дно чистой сухой 3-х литровой банки насыпьте соль. Выложите первый слой головок чеснока. Хорошо посыпьте чеснок солью, чтобы не осталось пустого пространства. И снова уложите слой чеснока.
3. В итоге головки должны быть полностью покрыты солью. Накройте горлышко кусочком ткани или бумажной салфеткой и зафиксируйте канцелярской резинкой.
Хранить чеснок в соли нужно при комнатной температуре в сухом помещении.
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