Хозяйки поделились уникальным методом хранения чеснока на зиму, узнать ег можно в этой статье.

Чеснок — это простая в выращивании культура, хозяйки поделились уникальным методом, как быстро засолить урожай чеснока на зиму.

Чеснок хорошо растет на участках посадки с большим количеством органического вещества.

Чеснок хорошо растет в теплом солнечном месте, в плодородной, хорошо дренированной почве, которая не слишком влажная зимой. Обычно чеснок высаживают поздней осенью или ранней зимой.

Вы можете сеять чеснок прямо в землю или в небольшие горшки, если у вас тяжелая почва.

Чеснок лучше всего растет в хорошо дренированной, сухой почве с pH от 6,0 до 7,0. Вы можете улучшить содержание органических веществ в почве, добавив хорошо перепревший навоз или компост весной или осенью.

Как засолить урожай чеснока на зиму быстро:

Для этого вам понадобятся головки чеснока и соль.

Чтобы засолить урожай чеснока на зиму быстро:

1. У каждой головки чеснока срежьте плодоножку и проверьте, чтобы она была сухой, испорченные зубчики - выбрасывайте.

2. На дно чистой сухой 3-х литровой банки насыпьте соль. Выложите первый слой головок чеснока. Хорошо посыпьте чеснок солью, чтобы не осталось пустого пространства. И снова уложите слой чеснока.

3. В итоге головки должны быть полностью покрыты солью. Накройте горлышко кусочком ткани или бумажной салфеткой и зафиксируйте канцелярской резинкой.

Хранить чеснок в соли нужно при комнатной температуре в сухом помещении.

Последние новости Украины:

Огурцы вырастут большими и без горечи: главные секреты правильного полива.

Белокрылки на капусте больше не будет: хозяин раскрыл действенный метод.

Как обрезать перец, чтобы получить максимальный урожай: хитрости огородников.