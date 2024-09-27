Для достижения наилучших результатов чеснок правильно садить в конце сентября — середине октября.

Прохладные осенние дни дают чесноку достаточно времени для формирования корневой системы до наступления сильных холодов.

Как правильно посадить чеснок осенью:

1. Выберите участок для посадки чеснока. Помните, что чеснок собирают в июле. Найдите солнечное место в вашем саду, которое не будет занимать ценную землю, необходимую для весенней посадки.

2. Подготовьте почву для чеснока. Чтобы чеснок хорошо пророс, сначала подготовьте почву с помощью компоста и сбалансированного удобрения, если это указано в анализе почвы.

3. Чтобы правильно посадить чеснок осенью, разломите головку на отдельные зубчики. Используйте для посадки более крупные зубчики. Посадите их острым концом вверх на расстоянии друг от друга по центру.

4. Накройте грядку с чесноком. Накройте слоем мульчи толщиной в один-два дюйма, чтобы сохранить влажность, подавить сорняки и предотвратить вспучивание почвы во время похолоданий и потеплений.

5. Весной уберите мульчу со стеблей, чтобы предотвратить гниение. Поливайте в засушливые периоды, особенно весной, когда рост возобновляется. При необходимости можно внести подкормку удобрениями, когда рост листьев достигнет высоты около шести дюймов.

Чеснок начинает выпускать стрелку в конце весны. Стрелку следует прищипнуть, чтобы направить больше энергии в луковицу для увеличения размера.

6. Когда собирать урожай чеснока. Чеснок собирают в конце июня — середине июля, когда нижние листья начинают желтеть, а на стебле остается четыре или пять зеленых листьев. Они станут листьями-обертками луковицы. Если зубчики начнут разделяться, луковицы не будут хорошо храниться.

Источник: lohud.

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