Фермеры поделились хитростями, как правильно посадить чеснок осенью, чтобы получить хороший урожай.

Чеснок чрезвычайно прост в выращивании, но необходима хорошая подготовка почвы, если вы хотите получить самые лучшие и самые большие луковицы.

Как правильно посадить чеснок осенью, чтобы получить хороший урожай?

Им нужна глубоко обработанная, хорошо дренируемая, богатая почва с pH от 6,4 до 6,8.

Узнайте, как и когда сажать чеснок, чтобы увеличить хороший урожай!

Осень традиционно является лучшим временем для посадки чеснока в большинстве регионов. Хорошее практическое правило — не сажать чеснок до осеннего равноденствия в конце сентября.

Так же, как лук и другие растения семейства луковых, чеснок чувствителен к продолжительности дня и созревает в самые длинные дни лета. Осенняя посадка дает ему толчок в период роста, и он станет одним из первых, что появится в саду следующей весной.

Прежде, чем посадить чеснок осенью, добавьте немного компоста и хорошо перепревшего навоза на грядку перед посадкой.

Используйте качественные семена чеснока и сажайте несколько сортов на всякий случай, если один из них плохо себя покажет. Разделяйте зубчики не более чем за 48 часов до посадки, чтобы они не высохли.

Самые крупные зубчики дадут самые большие луковицы. Сажайте отдельные зубчики, не снимая кожуры, острым концом вверх, на глубину и на расстоянии друг от друга.

Мульча подойдет соломой без семян. За зиму она уплотнится к весне и поможет сдерживать сорняки в течение вегетационного периода. У чеснока будут образовываться корни, но до того, как земля замерзнет, ​​верхний рост будет незначительным или отсутствовать.

Ранней весной ваш чеснок будет готов к росту, выпуская крошечные зеленые ростки, как только оттает земля.

Источник: almanac.

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