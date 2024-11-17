Узнайте календарь огородника на неделю, чтобы понять, чем заняться с 18 по 24 ноября.

Календарь огородника на неделю с 18 по 24 ноября поможет определить, когда лучше сеять, а когда воздержаться от работы с растениями.

Календарь огородника на неделю с 18 по 24 ноября выглядит так:

18 ноября, понедельник. Убывающая Луна.

Сеять/сажать корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)



19 ноября, Вторник, Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)

20 ноября, среда, Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

21 ноября, четверг. Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

22 ноября, пятница, Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)



23 ноября, суббота.

Последняя четверть

Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

24 ноября, воскресенье.

Убывающий полумесяц. Бесплодная фаза: время для отдыха. Избегайте посева семян:

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста)

Дни опрыскивания: Луна, Оппозиция, Сатурн.

Источник: mooncalendar.

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