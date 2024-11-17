Календарь огородника на неделю с 18 по 24 ноября поможет определить, когда лучше сеять, а когда воздержаться от работы с растениями.
Календарь огородника на неделю с 18 по 24 ноября выглядит так:
18 ноября, понедельник. Убывающая Луна.
Сеять/сажать корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)
19 ноября, Вторник, Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)
20 ноября, среда, Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
21 ноября, четверг. Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
22 ноября, пятница, Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)
23 ноября, суббота.
Последняя четверть
Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
24 ноября, воскресенье.
Убывающий полумесяц. Бесплодная фаза: время для отдыха. Избегайте посева семян:
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста)
Дни опрыскивания: Луна, Оппозиция, Сатурн.
Источник: mooncalendar.
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