Однією з головних змін є введення чітких термінів для проходження медичних оглядів.

Міністерство оборони України внесло важливі зміни до Положення про військово-лікарські комісії (ВЛК) у Збройних Силах України.

Детальніше про основні зміни розповіла військова адвокатка Дарія Голодняк. Згідно з наказом №686, нововведення спрямовані на прискорення процесу медичних оглядів та покращення прозорості визначення придатності до служби.

Однією з головних змін є введення чітких термінів для проходження медичних оглядів. Тепер загальний строк проходження медичного обстеження не перевищує 4 днів, що включає консультації лікарів та необхідні дослідження. Якщо для уточнення стану здоров’я потрібні додаткові лабораторні чи інструментальні дослідження, термін може бути подовжений, але не більше ніж на 14 днів. Це дозволить прискорити процес та зменшити час очікування результатів.

Також зміни торкнулися критеріїв визначення придатності до військової служби. Відтепер у Таблиці розладів хвороб та діагнозів додано нові категорії, що визначають здатність до служби:

Придатний до служби – повна готовність служити в армії.

– повна готовність служити в армії. Придатний до служби у ТЦК та СП або тилових частинах – особа може служити в тилу або виконувати обов’язки, не пов’язані з фронтовими завданнями.

– особа може служити в тилу або виконувати обов’язки, не пов’язані з фронтовими завданнями. Тимчасово непридатний із переоглядом – особа отримує можливість пройти повторний огляд після певного терміну для визначення подальшої придатності.

– особа отримує можливість пройти повторний огляд після певного терміну для визначення подальшої придатності. Непридатний до служби – людина не може служити в армії, але залишається військовозобов’язаною і не виключається з реєстру військових обов’язків.

Раніше існувала категорія "непридатний із виключенням з військового обліку", що дозволяла повністю виключити осіб з реєстру військовозобов'язаних у разі серйозних захворювань. Однак тепер навіть якщо особа непридатна до служби, вона все одно залишається військовозобов’язаною і залишається у реєстрі військових обов’язків.

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