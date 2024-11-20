Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України знешкодила оперативно-бойову групу російської військової розвідки (ГРУ), яка діяла в Харкові - група здійснювала теракти в прифронтовому місті.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Злочинці, серед яких були четверо місцевих жителів — харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних, — вчинили вибух у червні цього року, підірвавши автомобіль українського військовослужбовця. Внаслідок теракту воїн ЗСУ отримав важкі поранення.

Агенти спостерігали за місцем паркування машини, після чого заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. Координував групу бойовик «спецназу ДНР», який воював на сході України та мав зв'язки з російським ГРУ.

Після цього злочинці планували нові акти терору. Вони виготовили ще один вибуховий пристрій і сховали його в тайнику, а також отримали завдання здійснити диверсію на залізниці, пустивши під укіс потяг, що перевозив військову техніку ЗСУ.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агентів і затримали всіх чотирьох учасників групи. Одного з них затримали «на гарячому», коли він намагався заховати вибуховий пристрій у лісосмузі. Під час обшуків у фігурантів вилучили вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютери з доказами протиправної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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