Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины обезвредила действовавшую в Харькове оперативно-боевую группу российской военной разведки (ГРУ) - группа совершала теракты в прифронтовом городе.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ .

Преступники, среди которых были четверо местных жителей — харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных, — произвели взрыв в июне этого года, взорвав автомобиль украинского военнослужащего. В результате теракта воин ВСУ получил тяжелые ранения.

Агенты наблюдали за местом парковки машины, после чего заложили под нее самодельное взрывное устройство. Координировал группу боевик «спецназа ДНР», воевавший на востоке Украины и связный с российским ГРУ.

После этого преступники планировали новые акты террора. Они изготовили еще одно взрывное устройство и спрятали его в тайнике, а также получили задачу совершить диверсию на железной дороге, пустив под откос перевозивший военную технику ВСУ поезд.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность агентов и задержали всех четырех участников группы. Один из них был задержан «на горячем», когда он пытался спрятать взрывное устройство в лесополосе. В ходе обысков у фигурантов изъяли взрывчатку, а также мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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