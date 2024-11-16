За результатами спільних заходів у різних регіонах країни затримано десятеро організаторів цих незаконних оборудок.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили шість нових схем ухиляння від мобілізації та нелегального виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

За результатами спільних заходів у різних регіонах країни затримано десятеро організаторів цих незаконних оборудок. Вони брали хабарі від 3 до 20 тисяч доларів США за допомогу в уникненні мобілізації через підроблені документи.

На Чернігівщині затримано депутатку міської ради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов'язаних до місцевого коледжу, дозволяючи їм уникнути призову як студентам передвищої фахової освіти.

На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала керівника відділу районного ТЦК, який за хабарі підробляв медичні висновки для ухилянтів.

На Донеччині було затримано керівника відділу районного військкомату, який скасовував облік військовозобов'язаних, видаючи фіктивні довідки медкомісій.

У Сумській області викрито двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

В Одеській області затримано колишнього заступника керівника державного морпорту та діючого працівника, які продавали підроблені довідки про інвалідність військовозобов'язаним. Для виготовлення фальшивок вони залучали лікарів місцевої медико-соціальної експертної комісії.

У Черкасах затримано рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію з фальшивими діагнозами. Потім на підставі підроблених медичних документів «списував» їх з військового обліку.

За ці злочини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.