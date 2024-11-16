Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу для мужчин призывного возраста.
Подробности сообщили в пресс-службе СБУ .
По результатам совместных мероприятий в разных регионах страны задержаны десять организаторов этих незаконных сделок. Они брали взятки от 3 до 20 тысяч долларов США за помощь во избежании мобилизации из-за поддельных документов.
На Черниговщине задержана депутат городского совета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных в местный колледж, позволяя им избежать призыва как студентам высшего профессионального образования.
В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала руководителя отдела районного ТЦК, который за взятки подделывал медицинские выводы для уклончан.
В Донецкой области был задержан руководитель отдела районного военкомата, который отменял учет военнообязанных, выдавая фиктивные справки медкомиссий.
В Сумской области разоблачены два учредителя благотворительного фонда и их сообщники, которые изготовляли фальшивые документы для выезда за границу под видом волонтеров.
В Одесской области задержан бывший заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник, которые продавали поддельные справки об инвалидности военнообязанным. Для производства фальшивок они привлекали врачей местной медико-социальной экспертной комиссии.
В Черкассах задержан рецидивист, притворявшийся военным и за деньги предлагавший уклончанам госпитализацию с фальшивыми диагнозами. Затем на основании поддельных медицинских документов «списывал» их по военному учету.
За эти преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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